NYP: антироссийские санкции ставят доллар США под угрозу
Отказ от доллара нанесёт мощный удар по позиции Америки на международной арене», — пишет Ньюман.
По его словам, более ста стран не поддержали антироссийские меры Запада, вследствие чего возникают экономические коалиции, использующие другие валюты.
Он отметил, что из-за падения доллара, США рискуют оказаться в «долговой яме».
Ранее американский политолог Джон Вароли заявил, что доллар США является просто «куском бумаги», а финансовую системы страны ждёт крах.