NYP: антироссийские санкции ставят доллар США под угрозу

Антироссийские санкции приводят к тому, что многие страны отказываются от доллара США, заявил обозреватель New York Post Джей Ньюман.

Отказ от доллара нанесёт мощный удар по позиции Америки на международной арене», — пишет Ньюман.

По его словам, более ста стран не поддержали антироссийские меры Запада, вследствие чего возникают экономические коалиции, использующие другие валюты.

Он отметил, что из-за падения доллара, США рискуют оказаться в «долговой яме».

Ранее американский политолог Джон Вароли заявил, что доллар США является просто «куском бумаги», а финансовую системы страны ждёт крах.