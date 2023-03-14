Премьер: Япония собирает данные о ракетном пуске КНДР

В Японии ведётся сбор данных о ракетном пуске КНДР, на данный момент информации об ущербе не поступало, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на заявление японского премьера Фумио Кисиды.