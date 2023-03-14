«Рёнхап»: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских военных.
«Северная Корея запустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря», — говорится в сообщении.
Детали пуска не сообщаются.
В конце февраля в Северной Корее сообщили о проведении учений по запуску стратегических крылатых ракет.
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