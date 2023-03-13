Захарова предложила главе Минэкономики Сербии Басте выступить против давления США
Она отметила, что давление на Сербию оказывается со стороны Вашингтона.
«Может, лучше сербскому министру решительно высказаться против давления на свою страну?» — предложила представитель Министерства иностранных дел России в своём Telegram-канале.
Также Захарова выразила уверенность, что введение Сербией санкций не ослабит давление на страну со стороны США, а лишь усилит его.
Сербский президент Александр Вучич заявлял, что Белград постарается выдержать без введения санкций против России как можно дольше.