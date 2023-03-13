Захарова предложила главе Минэкономики Сербии Басте выступить против давления США

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова предложила главе Минэкономики Сербии Раде Басте выступить против давления США, а не высказываться в пользу санкций в отношении России.

Она отметила, что давление на Сербию оказывается со стороны Вашингтона.

«Может, лучше сербскому министру решительно высказаться против давления на свою страну?» — предложила представитель Министерства иностранных дел России в своём Telegram-канале.

Также Захарова выразила уверенность, что введение Сербией санкций не ослабит давление на страну со стороны США, а лишь усилит его.

Сербский президент Александр Вучич заявлял, что Белград постарается выдержать без введения санкций против России как можно дольше.