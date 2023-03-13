Узнать больше

Министр обороны Венгрии: ЕС всё больше вовлекается в конфликт на Украине

Короткая ссылка
Министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки заявил, что страны Европейского союза всё больше вовлекаются в украинский конфликт, отправляя украинским войскам летальное оружие и бронетехнику.
Министр обороны Венгрии: ЕС всё больше вовлекается в конфликт на Украине
  • Gettyimages.ru

Заявление главы Минобороны Венгрии приводит портал Index.

По его словам, Запад решил вывести конфликт на Украине на всеобщий уровень.

Министр обратил внимание на то, что Украине отправляют германские танки Leopard, «на подходе также истребители».

«И если так будет продолжаться, то понадобятся и солдаты, если украинские человеческие ресурсы закончатся», — заявил Салаи-Бобровницки.

Он добавил, что «в итоге Европа окажется в центре войны».

Кроме того, министр заявил, что для окончания конфликта на Украине нужны переговоры Москвы и Вашингтона.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что западные страны поставляют на Украину всё более опасное вооружение, в ближайшей перспективе они могут начать обсуждение отправки своих военных на Украину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить