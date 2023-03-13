Министр обороны Венгрии: ЕС всё больше вовлекается в конфликт на Украине

Министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки заявил, что страны Европейского союза всё больше вовлекаются в украинский конфликт, отправляя украинским войскам летальное оружие и бронетехнику.

Заявление главы Минобороны Венгрии приводит портал Index.

По его словам, Запад решил вывести конфликт на Украине на всеобщий уровень.

Министр обратил внимание на то, что Украине отправляют германские танки Leopard, «на подходе также истребители».

«И если так будет продолжаться, то понадобятся и солдаты, если украинские человеческие ресурсы закончатся», — заявил Салаи-Бобровницки.

Он добавил, что «в итоге Европа окажется в центре войны».

Кроме того, министр заявил, что для окончания конфликта на Украине нужны переговоры Москвы и Вашингтона.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что западные страны поставляют на Украину всё более опасное вооружение, в ближайшей перспективе они могут начать обсуждение отправки своих военных на Украину.