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Премьер Италии назвала Ватикан самым подходящим местом для переговоров по Украине

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала Ватикан самым подходящим местом для проведения переговоров по урегулированию на Украине.
Премьер Италии назвала Ватикан самым подходящим местом для переговоров по Украине
  • Gettyimages.ru

Об этом Мелони сказала на презентации книги директора журнала «Католическая цивилизация» Антонио Спадаро.

Она утверждает, что для переговоров «нужен баланс сил».

«Я считаю, что Святой престол лучше всего подходит (для ведения переговоров), Италия его поддерживает», — цитирует её ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло нет, Россия будет добиваться своих целей посредством специальной военной операции.

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