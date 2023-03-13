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Лавров и глава МИД Ирана отметили рекордные показатели товарооборота между странами

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного разговора отметили рекордные показатели товарооборота между странами.
Лавров и глава МИД Ирана отметили рекордные показатели товарооборота между странами
  • РИА Новости

Об этом сообщил МИД России. 

Стороны обсудили ряд вопросов двусторонней повестки дня и отметили укрепление позитивной динамики развития многопланового сотрудничества России и Ирана.

«Выражено удовлетворение достигнутыми рекордными показателями товарооборота, несмотря на нелегитимные односторонние санкции против наших стран», — заявили в МИД.

Также министры провели доверительный обмен мнениями по актуальным региональным и международным темам.

«Подтверждена обоюдная заинтересованность в продолжении тесной координации, в том числе в рамках предстоящих очных контактов двух министров», — добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу ранее сообщил о подготовке встречи в Москве глав МИД Турции, России, Ирана и Сирии.

Замглавы российского МИД Михаил Богданов подчеркнул, что участники встречи договорились не раскрывать подробности, и отметил, что «надо работать дискретно, на принципах «тихой дипломатии».

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