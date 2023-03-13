Лавров и глава МИД Ирана отметили рекордные показатели товарооборота между странами

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного разговора отметили рекордные показатели товарооборота между странами.

Об этом сообщил МИД России.

Стороны обсудили ряд вопросов двусторонней повестки дня и отметили укрепление позитивной динамики развития многопланового сотрудничества России и Ирана.

«Выражено удовлетворение достигнутыми рекордными показателями товарооборота, несмотря на нелегитимные односторонние санкции против наших стран», — заявили в МИД.

Также министры провели доверительный обмен мнениями по актуальным региональным и международным темам.

«Подтверждена обоюдная заинтересованность в продолжении тесной координации, в том числе в рамках предстоящих очных контактов двух министров», — добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу ранее сообщил о подготовке встречи в Москве глав МИД Турции, России, Ирана и Сирии.

Замглавы российского МИД Михаил Богданов подчеркнул, что участники встречи договорились не раскрывать подробности, и отметил, что «надо работать дискретно, на принципах «тихой дипломатии».