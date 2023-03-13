Американские фондовые индексы начали торги снижением

Американские фондовые индексы начали торги 13 марта снижением, сообщает Интерфакс.

Как пишет агентство, инвесторы следят за развитием ситуации в банковском секторе США и пересматривают прогнозы в отношении дальнейших действий Федеральной резервной системы.

Индексы Dow Jones Industrial Average и NASDAQ Composite опустились в первые минуты торгов на 0,7%, в то время как Standard & Poor's 500 упал на 1%.

Ранее президент США Джо Байден на фоне закрытия двух крупных банков страны пообещал американцам, что руководство финансовых учреждений, которые обанкротились, будет уволено.

Он также заверил граждан, что американские налогоплательщики не понесут потерь из-за ситуации вокруг обанкротившихся банков.