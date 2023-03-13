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США профинансируют поддержку «толерантности, разнообразия и инклюзивности» в Черногории

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Ксения Калинкина
Соединённые Штаты готовы выделить до $300 тыс. на программу, которая среди прочего предполагает поддержку представителей ЛГБТ-сообщества в Черногории. Курировать инициативу будет американское посольство в Подгорице. Об этом говорится в описании соответствующего гранта. RT ознакомился с документом.
США профинансируют поддержку «толерантности, разнообразия и инклюзивности» в Черногории
  • Gettyimages.ru
  • © Nina Ricci Fedotova / EyeEm

Как уточняется, дипмиссия США открыла приём предложений по проектам, «направленным на поддержку толерантности, разнообразия и инклюзивности в черногорском обществе».

Американская сторона ожидает, что получатели финансирования сосредоточатся на таких темах, как защита прав человека и поощрение толерантности (особенно среди молодёжи), расширение прав и возможностей женщин в политической и экономической сферах, а также поддержка ЛГБТ-сообщества.

Мероприятия в рамках программы могут проходить в виде мастер-классов, культурных программ, общественных инициатив и прочего.

Размер одного гранта может варьироваться от $20 тыс. до $50 тыс., при этом общий бюджет не должен превышать $300 тыс.

Ранее сообщалось о намерении Соединённых Штатов выделить до $100 тыс. на «продвижение» прав женщин, «поддержку» людей с инвалидностью, а также на содействие «признанию» представителей ЛГБТ в Молдавии.

По мнению экспертов, подобные инициативы США предполагают вмешательство во внутренние дела тех государств, где они проводятся.

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