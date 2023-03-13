Сенатор Ковитиди: «обновлённая» стратегия обороны Британии ничем не обновилась
- РИА Новости
«Обновлённая стратегия обороны Великобритании ничем не обновилась», — подчеркнула Ковитиди.
По её словам, «столетиями стратегической задачей Лондона является разрушение России».
Комментируя информацию о том, что сама стратегия предусматривает выделение ещё £5 млрд на восполнение запасов снарядов и модернизацию ядерного арсенала, сенатор добавила, что эти средства «не спасут страну в случае ядерной войны, которую они фактически финансируют, вооружая Украину против России».
Ранее Британия в стратегии обороны назвала приоритетом противодействие «российской угрозе».