Аналитик Блохин прокомментировал обновлённую стратегию обороны Британии
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«Это констатация факта со стороны Великобритании: они лишь продублировали, написали то, о чём думали всегда. Россия для них — главный исторический «противник», которого необходимо сдерживать любыми правдами и неправдами», — подчеркнул Блохин.
По его словам, власти Великобритании — бюрократы, поэтому важно было прописать это именно в документе.
«Они открыто заявляют, что нужно нанести России стратегическое поражение, ослабить нас, дестабилизировать», — заключил собеседник RT.
Ранее Британия в стратегии обороны назвала приоритетом противодействие «российской угрозе».
Сама стратегия предусматривает выделение ещё £5 млрд на восполнение запасов снарядов и модернизацию ядерного арсенала.