Аналитик Блохин прокомментировал обновлённую стратегию обороны Британии

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал в беседе с RT обновлённую стратегию обороны Британии, где главным приоритетом называется противодействие угрозе, которую якобы представляют действия России для Европы.

«Это констатация факта со стороны Великобритании: они лишь продублировали, написали то, о чём думали всегда. Россия для них — главный исторический «противник», которого необходимо сдерживать любыми правдами и неправдами», — подчеркнул Блохин.

По его словам, власти Великобритании — бюрократы, поэтому важно было прописать это именно в документе.

«Они открыто заявляют, что нужно нанести России стратегическое поражение, ослабить нас, дестабилизировать», — заключил собеседник RT.

Ранее Британия в стратегии обороны назвала приоритетом противодействие «российской угрозе».

Сама стратегия предусматривает выделение ещё £5 млрд на восполнение запасов снарядов и модернизацию ядерного арсенала.