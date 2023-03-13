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Аналитик Блохин прокомментировал обновлённую стратегию обороны Британии

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Анастасия Румянцева
Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал в беседе с RT обновлённую стратегию обороны Британии, где главным приоритетом называется противодействие угрозе, которую якобы представляют действия России для Европы.
Аналитик Блохин прокомментировал обновлённую стратегию обороны Британии
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«Это констатация факта со стороны Великобритании: они лишь продублировали, написали то, о чём думали всегда. Россия для них — главный исторический «противник», которого необходимо сдерживать любыми правдами и неправдами», — подчеркнул Блохин.

По его словам, власти Великобритании — бюрократы, поэтому важно было прописать это именно в документе.

«Они открыто заявляют, что нужно нанести России стратегическое поражение, ослабить нас, дестабилизировать», — заключил собеседник RT.

Ранее Британия в стратегии обороны назвала приоритетом противодействие «российской угрозе».

Сама стратегия предусматривает выделение ещё £5 млрд на восполнение запасов снарядов и модернизацию ядерного арсенала.

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