В МВД Турции заявили, что более 6,6 тысячи жертв землетрясений являются иностранцами

Более 6,6 тыс. иностранцев, преимущественно сирийцев, погибли в результате землетрясений в Турции в начале февраля.

Как пишет ТАСС, об этом заявил глава турецкого МВД Сулейман Сойлу.

«На данный момент известно о 48 448 погибших. Число иностранных граждан, погибших в результате землетрясений, составляет 6660. В основном это наши сирийские братья и сёстры», — сказал он на пресс-конференции.

По данным министра сельского и лесного хозяйства Турции Вахита Киришчи, ущерб от землетрясений в Турции составляет примерно $80 млрд.

Сейсмолог кандидат физико-математических наук Анна Николаева прокомментировала в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию в Турции.