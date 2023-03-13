TRT Haber: встреча делегаций МИД Турции, России, Ирана и САР пройдёт в Москве 15—16 марта
- РИА Новости
«Встреча по Сирии на уровне заместителей министров иностранных дел... пройдёт в Москве 15—16 марта», — говорится в сообщении телеканала в Telegram.
Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу ранее сообщил о подготовке встречи в Москве глав МИД Турции, России, Ирана и Сирии.
Замглавы российского МИД Михаил Богданов подчеркнул, что участники встречи договорились не раскрывать подробности, и отметил, что «надо работать дискретно, на принципах «тихой дипломатии».