TRT Haber: встреча делегаций МИД Турции, России, Ирана и САР пройдёт в Москве 15—16 марта

Встреча делегаций МИД Турции, России, Ирана и Сирии пройдёт в Москве 15—16 марта, сообщает турецкий телеканал TRT Haber.

«Встреча по Сирии на уровне заместителей министров иностранных дел... пройдёт в Москве 15—16 марта», — говорится в сообщении телеканала в Telegram.

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу ранее сообщил о подготовке встречи в Москве глав МИД Турции, России, Ирана и Сирии.

Замглавы российского МИД Михаил Богданов подчеркнул, что участники встречи договорились не раскрывать подробности, и отметил, что «надо работать дискретно, на принципах «тихой дипломатии».