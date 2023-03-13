Патрушев: США заставляют ФРГ принять выгодную им версию диверсии на «Северных потоках»

США сегодня заставляют руководство Германии идти на поводу у выгодной Вашингтону версии диверсии на «Северных потоках», заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Германия же, пытавшаяся многие годы строить свою экономику на основе сочетания дешёвых энергоресурсов из России и передовых немецких технологий, как никто другой понимает, что теракт на трубопроводе однозначно приведёт экономику ФРГ к дальнейшему упадку», — сказал Патрушев изданию «Аргументы и Факты».

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что для России очевидно, что ответственность за подрыв «Северных потоков» лежит на США.

Взрывы на трёх нитках системы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года в районе датского острова Борнхольм.