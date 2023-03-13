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Global Times: повышение оборонного бюджета США сигнализирует о приближении мировой войны

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Для того, чтобы оценить риск начала войны в мире, достаточно посмотреть на траты США на оборону, пишет Global Times.

«Насколько велик риск войны в мире? Ответ очень прост. Нужно только посмотреть на сумму, которую США на данный момент тратят на вооружение... Высокие траты США на оборону говорят о большом риске глобальной войны», — говорится в материале.

В статье отмечается, что «крупные боссы Уолл-стрит и представители Белого дома видят возможность заработать на глобальных конфликтах».

Ранее председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что Пентагон из-за конфликта на Украине пересматривает свои запасы оружия, Министерству обороны, возможно, потребуется увеличение бюджета.

Замглавы Минобороны США Колин Каль заявил, что конфликт на Украине показал неспособность американского ВПК производить нужное количество боеприпасов.

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