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Си Цзиньпин: армия КНР должна стать надёжным защитником государственного суверенитета

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Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китаю необходимо модернизировать национальную оборону и армию.

Об этом пишет РИА Новости.

«Необходимо всесторонне содействовать модернизации национальной обороны и армии, сделать Народно-освободительную армию надёжной защитой государственного суверенитета, безопасности и интересов развития», — отметил Си Цзиньпин.

4 марта официальный представитель первой сессии ВСНП 14-го созыва Ван Чао заявил, что Китай наращивает оборонный бюджет в связи с необходимостью отвечать на сложные вызовы безопасности.

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