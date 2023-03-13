Си Цзиньпин: армия КНР должна стать надёжным защитником государственного суверенитета
Об этом пишет РИА Новости.
«Необходимо всесторонне содействовать модернизации национальной обороны и армии, сделать Народно-освободительную армию надёжной защитой государственного суверенитета, безопасности и интересов развития», — отметил Си Цзиньпин.
4 марта официальный представитель первой сессии ВСНП 14-го созыва Ван Чао заявил, что Китай наращивает оборонный бюджет в связи с необходимостью отвечать на сложные вызовы безопасности.