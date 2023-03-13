Япония впервые с начала пандемии COVID-19 смягчила рекомендации по ношению масок в общественных местах.

Об этом пишет РИА Новости.

Так, пассажиров будут призывать носить маски в поездах и автобусах только в случае большого скопления людей.

Кроме того, в соответствии с новыми условиями, будет убрана рекомендация к ношению масок в скоростных поездах дальнего следования и ночных автобусах, где места пассажиров определены заранее.

Учащихся образовательных учреждений также не будут просить носить маски во время уроков, сказано в материале.

Ранее специалисты японского Минздрава подтвердили первый случай смерти, напрямую связанный с вакцинацией от коронавируса.

В январе глава японского Минздрава Кацунобу Като заявил, что власти Японии с экспертами изучают вопрос о смене статуса COVID-19 и перевода болезни в категорию, соответствующую сезонному гриппу.