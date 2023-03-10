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В Японии подтвердили первый летальный исход, связанный с вакцинацией от COVID-19

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Специалисты японского Минздрава подтвердили первый случай смерти, связанный напрямую с вакцинацией от коронавируса.
В Японии подтвердили первый летальный исход, связанный с вакцинацией от COVID-19
  • Gettyimages.ru

Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo, за последние несколько лет в Японии зарегистрировали как минимум 2 тыс. летальных исходов среди пациентов, привитых от COVID-19. При этом прямой связи с вакцинацией не было.

Теперь власти впервые заявили, что не исключают причинно-следственной связи между вакцинацией и смертью.

О погибшей пациентке известно только то, что это была женщина в возрасте 42 лет.

В январе впервые с начала пандемии уровень смертности от коронавируса в Японии превысил 10 тыс. человек.

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