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Экс-советник Кучмы Соскин привёл примеры акций в странах ЕС против поддержки Украины

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В ряде европейских стран прошли акции против поддержки Украины. Как заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, это может иметь тяжёлые последствия для Киева.
Экс-советник Кучмы Соскин привёл примеры акций в странах ЕС против поддержки Украины
  • РИА Новости

Он рассказал об акции в Чехии, где люди в ходе митинга против бедности высказывались за прекращение поставок оружия на Украину, а отдельная группа протестующих требовала спустить флаг Украины, расположенный в чешском Национальном музее.

«В Болгарии девятого числа (марта. — RT)... кандидат в депутаты от партии «Мир» Штефанов сорвал с фасада мэрии Софии флаг Украины», — сказал Соскин в ходе видеообращения в YouTube.

Ранее он сообщил, что Украину не ждёт ничего хорошего в обозримом будущем.

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