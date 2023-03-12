Экс-советник Кучмы Соскин привёл примеры акций в странах ЕС против поддержки Украины
- РИА Новости
Он рассказал об акции в Чехии, где люди в ходе митинга против бедности высказывались за прекращение поставок оружия на Украину, а отдельная группа протестующих требовала спустить флаг Украины, расположенный в чешском Национальном музее.
«В Болгарии девятого числа (марта. — RT)... кандидат в депутаты от партии «Мир» Штефанов сорвал с фасада мэрии Софии флаг Украины», — сказал Соскин в ходе видеообращения в YouTube.
Ранее он сообщил, что Украину не ждёт ничего хорошего в обозримом будущем.