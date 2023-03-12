Экс-советник Кучмы Соскин привёл примеры акций в странах ЕС против поддержки Украины

В ряде европейских стран прошли акции против поддержки Украины. Как заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, это может иметь тяжёлые последствия для Киева.

Он рассказал об акции в Чехии, где люди в ходе митинга против бедности высказывались за прекращение поставок оружия на Украину, а отдельная группа протестующих требовала спустить флаг Украины, расположенный в чешском Национальном музее.

«В Болгарии девятого числа (марта. — RT)... кандидат в депутаты от партии «Мир» Штефанов сорвал с фасада мэрии Софии флаг Украины», — сказал Соскин в ходе видеообращения в YouTube.

Ранее он сообщил, что Украину не ждёт ничего хорошего в обозримом будущем.