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Асад предоставил ряд льгот для пострадавших от землетрясения в Сирии

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Президент Сирии Башар Асад издал указ о предоставлении ряда льгот для всех пострадавших от землетрясения в республике.
Асад предоставил ряд льгот для пострадавших от землетрясения в Сирии
  • AP

«Асад издал законодательный указ №3 от 2023 года в качестве одной из мер... связанных с этапом восстановления, который включает в себя всестороннюю поддержку пострадавших от землетрясения», — приводит заявление канцелярии президента ТАСС.

Уточняется, что льготы предусматривают освобождение от некоторых налогов и сборов на восстановительные работы, отсрочку по кредитам до конца 2024 года, отмену проверок финансовых сборов, возможность взять кредит в госбанках на сумму до $28 тыс. сроком на десять лет.

Соответствующими послаблениями смогут воспользоваться граждане, чьи жилища или торговые объекты были полностью или частично разрушены, или получили повреждения.

2 марта Комитет по чрезвычайным ситуациям при правительстве Сирии сообщил, что количество пострадавших в результате землетрясений в стране составило 414 304.

В САР начал работу российский многопрофильный госпиталь для оказания помощи пострадавшим при землетрясении.

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