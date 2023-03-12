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В Афинах проходит многотысячный митинг в связи с железнодорожной катастрофой

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На площади Синтагма в центре Афин проходит многотысячный митинг в связи с железнодорожной катастрофой, в результате которой погибли 57 человек.
В Афинах проходит многотысячный митинг в связи с железнодорожной катастрофой
  • Legion-Media

Об этом информирует РИА Новости.

Протестующие требуют от греческих властей расследовать причины этой катастрофы.

Как отмечает агентство, акции протеста проходят и в других городах Греции.

9 марта железнодорожники в Греции продлили забастовку в связи с железнодорожной катастрофой.

1 марта грузовой и пассажирский поезда столкнулись в Греции.

По последним данным, число жертв столкновения поездов составило 57 человек.

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