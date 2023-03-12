В Афинах проходит многотысячный митинг в связи с железнодорожной катастрофой
- Legion-Media
Об этом информирует РИА Новости.
Протестующие требуют от греческих властей расследовать причины этой катастрофы.
Как отмечает агентство, акции протеста проходят и в других городах Греции.
9 марта железнодорожники в Греции продлили забастовку в связи с железнодорожной катастрофой.
1 марта грузовой и пассажирский поезда столкнулись в Греции.
По последним данным, число жертв столкновения поездов составило 57 человек.