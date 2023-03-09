В Греции железнодорожники вновь продлили забастовку на двое суток
- AP
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Об этом сообщила Всегреческая федерация железных дорог и рельсовых транспортных средств.
«Наше требование известно. Безопасные, качественные, государственные железные дороги», — приводит заявление РИА Новости.
В федерации сообщили, что 10 марта проведут встречу с представителями Министерства транспорта, в ходе которой представят предложения по возобновлению работы железных дорог.
Ранее грузовой и пассажирский поезда столкнулись в Греции.
Позже сообщалось, что число жертв столкновения поездов в Греции возросло до 57.
Министр транспорта Греции Костас Караманлис подал в отставку после столкновения двух поездов.