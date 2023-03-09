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В Греции железнодорожники вновь продлили забастовку на двое суток

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Железнодорожники в Греции продлили забастовку на двое суток в связи с железнодорожной катастрофой.
В Греции железнодорожники вновь продлили забастовку на двое суток
  • AP
  • © Thanassis Stavrakis

Об этом сообщила Всегреческая федерация железных дорог и рельсовых транспортных средств.

«Наше требование известно. Безопасные, качественные, государственные железные дороги», — приводит заявление РИА Новости.

В федерации сообщили, что 10 марта проведут встречу с представителями Министерства транспорта, в ходе которой представят предложения по возобновлению работы железных дорог.

Ранее грузовой и пассажирский поезда столкнулись в Греции.

Позже сообщалось, что число жертв столкновения поездов в Греции возросло до 57.

Министр транспорта Греции Костас Караманлис подал в отставку после столкновения двух поездов.

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