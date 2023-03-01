Министр транспорта Греции подал в отставку после столкновения двух поездов
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Об этом сообщает kathimerini.gr.
«Я только что вернулся с места железнодорожной трагедии в Темпе. Боль невыразима», — сказал он.
Министр выразил сожаление, что усилий по изменению состояния железной дороги в Греции оказалось недостаточно, чтобы предотвратить такую аварию.
«Когда происходит что-то настолько трагичное, невозможно продолжать жить так, как будто этого не было... Я ухожу в отставку с поста министра инфраструктуры и транспорта», — заявил Караманлис.
Согласно официальной информации пожарной службы, число погибших в результате столкновения пассажирского и грузового поездов достигло 36, пострадали 85 человек, 72 из них госпитализированы.