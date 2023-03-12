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Посол: вопрос о базе ВМФ России в Судане находится в стадии рассмотрения

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Посол Судана в России Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа в интервью РИА Новости заявил, что вопрос о создании российской военно-морской базы на территории Судана находится в стадии рассмотрения.
Посол: вопрос о базе ВМФ России в Судане находится в стадии рассмотрения
  • РИА Новости

Он отметил, что данное соглашение должен ратифицировать законодательный орган Судана.

«Если вы следите за новостями, то знаете, что у нас нет полномочного органа, который мог бы подписать такое соглашение», — сказал посол.

Дипломат добавил, что в связи с этим вопрос находится на стадии рассмотрения. По его словам, в том числе это зависит от формирования законодательного органа в Судане.

В июле 2021 года российский президент Владимир Путин внёс на ратификацию в Государственную думу соглашение между Россией и Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота России.

В документе говорилось, что максимальная численность личного состава пункта ВМФ, работа которого должна осуществляться силами и средствами России, будет не более 300 человек. При этом в нём смогут одновременно находиться не более четырёх кораблей России.

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