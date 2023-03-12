Посол сообщил о стремлении Судана увеличить торговый оборот с Россией

Власти Судана хотели бы увеличить объёмы торгового оборота с Россией, заявил посол этой страны в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа.

Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

«Сегодня наш торговый оборот, на мой взгляд, не на том уровне, которого стоило бы желать, — его увеличение позитивно повлияло бы и на Россию, и на Судан», — отметил посол.

По словам Сирраджи, Судан мог бы экспортировать в Россию хлопок и гуммиарабик.

Также Судан мог бы поставлять в Россию фрукты, добавил посол.

Кроме того, Сирраджа заявил, что центральные банки Судана и России обсуждают использование национальных валют при взаимных расчётах.