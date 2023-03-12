Узнать больше

Посол сообщил о стремлении Судана увеличить торговый оборот с Россией

Короткая ссылка
Власти Судана хотели бы увеличить объёмы торгового оборота с Россией, заявил посол этой страны в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа.
Посол сообщил о стремлении Судана увеличить торговый оборот с Россией
  • Gettyimages.ru

Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

«Сегодня наш торговый оборот, на мой взгляд, не на том уровне, которого стоило бы желать, — его увеличение позитивно повлияло бы и на Россию, и на Судан», — отметил посол.

По словам Сирраджи, Судан мог бы экспортировать в Россию хлопок и гуммиарабик.

Также Судан мог бы поставлять в Россию фрукты, добавил посол.

Кроме того, Сирраджа заявил, что центральные банки Судана и России обсуждают использование национальных валют при взаимных расчётах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить