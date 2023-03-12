Посол сообщил о стремлении Судана увеличить торговый оборот с Россией
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Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
«Сегодня наш торговый оборот, на мой взгляд, не на том уровне, которого стоило бы желать, — его увеличение позитивно повлияло бы и на Россию, и на Судан», — отметил посол.
По словам Сирраджи, Судан мог бы экспортировать в Россию хлопок и гуммиарабик.
Также Судан мог бы поставлять в Россию фрукты, добавил посол.
Кроме того, Сирраджа заявил, что центральные банки Судана и России обсуждают использование национальных валют при взаимных расчётах.