Экс-глава ЕП Шульц: позиции Польши и Венгрии мешают Украине стать членом Евросоюза

Бывший глава Европарламента Мартин Шульц заявил, что внешняя политика Польши и Венгрии препятствует присоединению Украины к Евросоюзу.

Об этом он рассказал в интервью Spiegel.

«Я скептически отношусь к ускоренному присоединению Украины к ЕС», — цитирует Шульца РИА Новости.

По его словам, многие страны на протяжении долгих лет ждали присоединения к ЕС. При этом, как отметил Шульц, по разным причинам они так и не добились своей цели.

«Мы не можем снизить стандарты членства в Евросоюзе», — добавил экс-глава Европарламента.

Ранее сообщалось, что в Брюсселе недовольны желанием Киева быстро вступить в Евросоюз.

Также глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украина является членом европейской семьи, но вступления не будет в одночасье.