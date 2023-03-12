Экс-глава ЕП Шульц: позиции Польши и Венгрии мешают Украине стать членом Евросоюза
Об этом он рассказал в интервью Spiegel.
«Я скептически отношусь к ускоренному присоединению Украины к ЕС», — цитирует Шульца РИА Новости.
По его словам, многие страны на протяжении долгих лет ждали присоединения к ЕС. При этом, как отметил Шульц, по разным причинам они так и не добились своей цели.
«Мы не можем снизить стандарты членства в Евросоюзе», — добавил экс-глава Европарламента.
Ранее сообщалось, что в Брюсселе недовольны желанием Киева быстро вступить в Евросоюз.
Также глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украина является членом европейской семьи, но вступления не будет в одночасье.