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WSJ: Саудовская Аравия готовится заключить с Boeing сделку на производство лайнеров

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Эр-Рияд готовится заключить сделку с американской корпорацией Boeing по производству самолётов для новой коммерческой авиакомпании.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

«Суверенный фонд Саудовской Аравии может объявить о достижении договорённости с американским авиаконцерном в воскресенье», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 12 марта Саудовская Аравия планирует представить новую авиакомпанию.

Сумма сделки, как сообщает газета, составит около $35 млрд.

Ранее на Кубе из-за отказа двигателя совершил аварийную посадку Boeing 737.

Также сообщалось, что концерн Boeing поставит Израилю 25 истребителей F-15

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