WSJ: Саудовская Аравия готовится заключить с Boeing сделку на производство лайнеров
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.
«Суверенный фонд Саудовской Аравии может объявить о достижении договорённости с американским авиаконцерном в воскресенье», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 12 марта Саудовская Аравия планирует представить новую авиакомпанию.
Сумма сделки, как сообщает газета, составит около $35 млрд.
Ранее на Кубе из-за отказа двигателя совершил аварийную посадку Boeing 737.
Также сообщалось, что концерн Boeing поставит Израилю 25 истребителей F-15