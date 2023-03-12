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Сенат Франции принял пенсионную реформу

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Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что Сенат страны одобрил предлагаемую правительством пенсионную реформу.

Об этом она написала в своём Twitter.

«После сотни часов дебатов Сенат принял текст пенсионной реформы», — говорится в сообщении.

Также Борн назвала данный этап для реформы «решающим». По её словам, реформа обеспечит будущее пенсий всех граждан Франции.

«Мы полностью готовы к тому, что в ближайшие дни будет принято окончательное решение», — сказала премьер-министр.

Ранее в протестах против пенсионной реформы во Франции приняли участие почти 370 тысяч человек.

Также сообщалось, что более 20 человек были задержаны в ходе протеста.

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