В протестах против пенсионной реформы во Франции приняли участие почти 370 тысяч человек

По меньшей мере 368 тыс. человек приняли участие в демонстрациях против пенсионной реформы во Франции.

Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на данные МВД республики.

Уточняется, что в протесте в Париже участвовали 48 тыс. человек.

Также стало известно, что полиция задержала 26 человек во время акции протеста против пенсионной реформы в Париже.

Ранее сообщалось, что французские профсоюзы проводят 11 марта акцию протеста против пенсионной реформы, манифестация началась на площади Республики в Париже.