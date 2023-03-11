В протестах против пенсионной реформы во Франции приняли участие почти 370 тысяч человек
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Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на данные МВД республики.
Уточняется, что в протесте в Париже участвовали 48 тыс. человек.
Также стало известно, что полиция задержала 26 человек во время акции протеста против пенсионной реформы в Париже.
Ранее сообщалось, что французские профсоюзы проводят 11 марта акцию протеста против пенсионной реформы, манифестация началась на площади Республики в Париже.