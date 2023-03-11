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В протестах против пенсионной реформы во Франции приняли участие почти 370 тысяч человек

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По меньшей мере 368 тыс. человек приняли участие в демонстрациях против пенсионной реформы во Франции.
В протестах против пенсионной реформы во Франции приняли участие почти 370 тысяч человек
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на данные МВД республики.

Уточняется, что в протесте в Париже участвовали 48 тыс. человек.

Также стало известно, что полиция задержала 26 человек во время акции протеста против пенсионной реформы в Париже.

Ранее сообщалось, что французские профсоюзы проводят 11 марта акцию протеста против пенсионной реформы, манифестация началась на площади Республики в Париже.

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