В Испании более двух тысяч человек приняли участие в акции поддержки России

Более двух тысяч человек вышли на улицы испанского города Бильбао в рамках марша в поддержку России.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя баскской платформы «Нет НАТО».

По его словам, с 2014 года Россия стремится к миру, однако Запад действует вопреки этому.

«По этой причине мы выражаем нашу солидарность с Москвой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках акции протестующие повесили флаги России, ЛНР и ДНР на здание мэрии Бильбао.

Ранее в Берне прошла акция за сохранение Швейцарией нейтралитета в отношении событий на Украине.

Также в Праге сотни протестующих призывали снять флаг Украины со здания Национального музея после окончания митинга на Вацлавской площади.