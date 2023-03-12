В Испании более двух тысяч человек приняли участие в акции поддержки России
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя баскской платформы «Нет НАТО».
По его словам, с 2014 года Россия стремится к миру, однако Запад действует вопреки этому.
«По этой причине мы выражаем нашу солидарность с Москвой», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках акции протестующие повесили флаги России, ЛНР и ДНР на здание мэрии Бильбао.
Ранее в Берне прошла акция за сохранение Швейцарией нейтралитета в отношении событий на Украине.
Также в Праге сотни протестующих призывали снять флаг Украины со здания Национального музея после окончания митинга на Вацлавской площади.