Jerusalem Post: в Израиле 250 тысяч человек вышли на протесты против судебной реформы
Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.
«Мы не согласимся на подчинение правовой системы правительству», — заявили организаторы протеста.
Отмечается, что по всей стране наблюдалось рекордное количество протестующих.
Так, в Хайфе на митинг вышли около 50 тыс. человек, в Раанане порядка 9 тыс., в Кирьят-Оно — 3,5 тыс.
Ранее в Израиле на митинг против судебной реформы вышли более 80 тыс. человек.
Сообщается, что в ходе протестов полиция Израиля задержала 21 человека.