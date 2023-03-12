Jerusalem Post: в Израиле 250 тысяч человек вышли на протесты против судебной реформы

Около 250 тыс. протестующих против судебной реформы вышли на демонстрации по всему Израилю.

Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.

«Мы не согласимся на подчинение правовой системы правительству», — заявили организаторы протеста.

Отмечается, что по всей стране наблюдалось рекордное количество протестующих.

Так, в Хайфе на митинг вышли около 50 тыс. человек, в Раанане порядка 9 тыс., в Кирьят-Оно — 3,5 тыс.

Ранее в Израиле на митинг против судебной реформы вышли более 80 тыс. человек.

Сообщается, что в ходе протестов полиция Израиля задержала 21 человека.