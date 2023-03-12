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Jerusalem Post: в Израиле 250 тысяч человек вышли на протесты против судебной реформы

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Около 250 тыс. протестующих против судебной реформы вышли на демонстрации по всему Израилю.

Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.

«Мы не согласимся на подчинение правовой системы правительству», — заявили организаторы протеста.

Отмечается, что по всей стране наблюдалось рекордное количество протестующих.

Так, в Хайфе на митинг вышли около 50 тыс. человек, в Раанане порядка 9 тыс., в Кирьят-Оно — 3,5 тыс. 

Ранее в Израиле на митинг против судебной реформы вышли более 80 тыс. человек.

Сообщается, что в ходе протестов полиция Израиля задержала 21 человека.

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