Несколько аэропортов ФРГ отменят рейсы из-за забастовки
Об этом сообщает немецкая газета Welt.
«Следует ожидать увеличения времени ожидания и даже отмены рейсов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что только в одном Берлине будет отменено около 200 рейсов, что затронет около 27 тыс. пассажиров.
Причиной забастовки стали безуспешные коллективные переговоры о соответствующей оплате для работников авиационной безопасности за работу в неудобное время.
Ранее аэропорт Мюнхена сообщил о приостановке работы 17 февраля из-за забастовки.
Также экипажи компании Ryanair в Бельгии планировали бастовать в новогодние выходные.