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Несколько аэропортов ФРГ отменят рейсы из-за забастовки

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В аэропортах Берлина, Гамбурга и Ганновера 13 марта пройдут предупредительные забастовки, в этой связи будут отменены вылеты.

Об этом сообщает немецкая газета Welt.

«Следует ожидать увеличения времени ожидания и даже отмены рейсов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что только в одном Берлине будет отменено около 200 рейсов, что затронет около 27 тыс. пассажиров.

Причиной забастовки стали безуспешные коллективные переговоры о соответствующей оплате для работников авиационной безопасности за работу в неудобное время.

Ранее аэропорт Мюнхена сообщил о приостановке работы 17 февраля из-за забастовки.

Также экипажи компании Ryanair в Бельгии планировали бастовать в новогодние выходные.

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