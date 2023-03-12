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В Венгрии в результате ДТП сгорели 19 машин

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В Венгрии в результате крупного ДТП с участием 42 автомобилей сгорели 19 машин, в больницу доставлены 39 человек.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное полицейское управление Будапешта.

«В больницу доставлены 39 человек, включая 29 взрослых и 10 детей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для эвакуации пострадавших были использованы четыре вертолёта и 16 машин скорой помощи.

ДТП произошло в 20 км к западу от Будапешта на автодороге M1. 

Ранее один человек погиб, ещё 23 получили ранения в ДТП со школьным автобусом в Армении.

Также сообщалось, что грузовик с удобрениями врезался в толпу в Южной Корее.

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