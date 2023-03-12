В Венгрии в результате ДТП сгорели 19 машин
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное полицейское управление Будапешта.
«В больницу доставлены 39 человек, включая 29 взрослых и 10 детей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для эвакуации пострадавших были использованы четыре вертолёта и 16 машин скорой помощи.
ДТП произошло в 20 км к западу от Будапешта на автодороге M1.
Ранее один человек погиб, ещё 23 получили ранения в ДТП со школьным автобусом в Армении.
Также сообщалось, что грузовик с удобрениями врезался в толпу в Южной Корее.