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Один человек погиб, ещё 23 получили ранения в ДТП со школьным автобусом в Армении

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В результате аварии со школьным автобусом в Сюникской области Армении один человек погиб, ещё 23 получили ранения.
Один человек погиб, ещё 23 получили ранения в ДТП со школьным автобусом в Армении
  • Gettyimages.ru
  • © Jose Maria Hernandez / EyeEm

«На дороге в село Норашеник произошло дорожно-транспортное происшествие с автобусом ПАЗ», — приводит ТАСС сообщение МВД республики.

В Капанский медцентр доставили 24 пострадавших, одна из них умерла.

Школьный автобус в пятницу утром, 3 февраля, попал в ДТП в Холмском районе на юге Сахалина. Школьников осмотрели врачи, жертв нет.

Ранее сообщалось о гибели двоих детей в результате ДТП в Кузбассе.

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