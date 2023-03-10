Один человек погиб, ещё 23 получили ранения в ДТП со школьным автобусом в Армении

В результате аварии со школьным автобусом в Сюникской области Армении один человек погиб, ещё 23 получили ранения.

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«На дороге в село Норашеник произошло дорожно-транспортное происшествие с автобусом ПАЗ», — приводит ТАСС сообщение МВД республики. В Капанский медцентр доставили 24 пострадавших, одна из них умерла. Школьный автобус в пятницу утром, 3 февраля, попал в ДТП в Холмском районе на юге Сахалина. Школьников осмотрели врачи, жертв нет. Ранее сообщалось о гибели двоих детей в результате ДТП в Кузбассе.