В ЕС анонсировали визит Борреля в Алжир

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель посетит Алжир 12 и 13 марта.

«Верховный представитель обсудит вопросы, представляющие взаимный интерес в рамках соглашения об ассоциации ЕС — Алжир с целью перезапуска и усиления диалога и сотрудничества», — приводит РИА Новости заявление европейской внешнеполитической службы.

В ходе визита он встретится с президентом страны Абдельмаджидом Теббуном, а также главой правительства Айманом Бенабдеррахманом и министром иностранных дел Раматаном Ламамрой.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон отметил, что новая стратегия по управлению военными базами Франции совместно с африканскими военными не означает вывода войск или разведения сил.