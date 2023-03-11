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В ЕС анонсировали визит Борреля в Алжир

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Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель посетит Алжир 12 и 13 марта.
В ЕС анонсировали визит Борреля в Алжир
  • Gettyimages.ru

«Верховный представитель обсудит вопросы, представляющие взаимный интерес в рамках соглашения об ассоциации ЕС — Алжир с целью перезапуска и усиления диалога и сотрудничества», — приводит РИА Новости заявление европейской внешнеполитической службы.

В ходе визита он встретится с президентом страны Абдельмаджидом Теббуном, а также главой правительства Айманом Бенабдеррахманом и министром иностранных дел Раматаном Ламамрой.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон отметил, что новая стратегия по управлению военными базами Франции совместно с африканскими военными не означает вывода войск или разведения сил.

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