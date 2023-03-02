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Макрон заявил, что новая стратегия Франции в Африке не предполагает вывода войск

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Новая стратегия по управлению военными базами Франции совместно с африканскими военными не означает вывода войск или разведения сил, заявил французский президент Эммануэль Макрон.
Макрон заявил, что новая стратегия Франции в Африке не предполагает вывода войск
  • AP
  • © Aurelien Morissard

«Я принял решение о новой стратегии в отношении наших военных баз в Африке... Речь не идёт ни о выводе войск, ни о разведении сил, но об адаптации войск, с тем чтобы это отвечало потребностям страны», — цитирует его РИА Новости.

По словам политика, необходимо адаптировать присутствие французских войск на континенте, в связи с чем Париж в ближайшие месяцы начнёт усиленное обучение и экипировку военных на местах.

В феврале Макрон заявил о планах Франции перейти к совместному управлению военными базами, расположенными в Африке, вместе с её странами.

В январе стало известно, что Франция получила требование вывести войска из Буркина-Фасо.

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