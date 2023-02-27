Макрон: Франция перейдёт к совместному управлению военными базами со странами Африки
- AP
- © Stefano Rellandini
Об этом, как пишет ТАСС, французский лидер сказал в преддверии своего визита на Африканский континент.
«Франция намерена перейти к новой модели военного партнёрства в Африке — к совместному управлению своими базами вместе со странами континента», — констатировал он.
Макрон уточнил, что новая модель подразумевает снижение французского контингента на континенте, а также привлечение местных военных.
В январе стало известно, что Франция получила требование вывести войска из Буркина-Фасо.