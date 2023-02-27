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Макрон: Франция перейдёт к совместному управлению военными базами со странами Африки

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Французский президент Эммануэль Макрон заявил о планах Франции перейти к совместному управлению военными базами, расположенными в Африке, вместе с её странами.
Макрон: Франция перейдёт к совместному управлению военными базами со странами Африки
  • AP
  • © Stefano Rellandini

Об этом, как пишет ТАСС, французский лидер сказал в преддверии своего визита на Африканский континент.

«Франция намерена перейти к новой модели военного партнёрства в Африке — к совместному управлению своими базами вместе со странами континента», — констатировал он.

Макрон уточнил, что новая модель подразумевает снижение французского контингента на континенте, а также привлечение местных военных.

В январе стало известно, что Франция получила требование вывести войска из Буркина-Фасо.

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