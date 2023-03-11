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Посол Кольцов: прямое авиасообщение между Минском и Тегераном возобновят в ближайшее время

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Между Минском и Тегераном планируется возобновить прямое авиасообщение, заявил посол Белоруссии в Иране Дмитрий Кольцов.
Посол Кольцов: прямое авиасообщение между Минском и Тегераном возобновят в ближайшее время
  • Gettyimages.ru

«Совсем скоро между столицами наших стран будет установлено прямое авиасообщение. Прямой рейс, безусловно, станет мощным фактором для расширения экономического сотрудничества между Беларусью и Ираном», — цитирует его БЕЛТА.

Кольцов отметил, что восстановление регулярного авиасообщения между Белоруссией и Ираном играет важную роль для поддержания прямых деловых, научных, образовательных, культурных, туристических обменов.

Ранее генеральный секретарь ШОС Чжан Мин заявил, что процесс вступления Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества продвигается успешно.

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