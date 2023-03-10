Генсек ШОС: процесс вступления Белоруссии в организацию идёт успешно

Процесс вступления Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) продвигается успешно.

Об этом заявил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.

«Я завершил визит в Иран и прибыл в Беларусь. Обе страны, а также все государства-члены и секретариат ШОС делают всё от них зависящее и тесно сотрудничают для продвижения данного процесса... В целом на данный момент всё успешно продвигается», — приводит его слова БЕЛТА.

Мин подчеркнул, что Белоруссия и Иран активно участвуют во всех мероприятиях, связанных с деятельностью ШОС.

Ранее заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери обсудил перспективы вступления страны в ШОС с Мином.