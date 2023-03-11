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Полиция Дании проводит поиски судна с острова Кристиансё по делу о ЧП на «Северных потоках»

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Полиция Дании опросила жителей острова Кристиансё о небольшом судне, которое может быть связано с диверсиями на «Северных потоках». Об этом пишет газета Nordsee-Zeitung со ссылкой на главу администрации острова Сорена Тиима Андерсена.
Полиция Дании проводит поиски судна с острова Кристиансё по делу о ЧП на «Северных потоках»
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По данным издания, в начале января правоохранительные органы попросили жителей Кристиансё прислать фотографии и видео, сделанные с 16 по 18 сентября 2022 года.

18 января полицейские лично посетили остров и опросили местных жителей.

Ранее немецкое издание Der Spiegel сообщило о модели и курсе следования яхты, которая якобы использовалась в ходе подготовки взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

По данным издания, судно является парусной яхтой «Андромеда» и приписано к порту Бреге на острове Рюген.

ЧП на трёх нитках системы произошли 26 сентября 2022 года в районе датского острова Борнхольм. По версии американского журналиста-расследователя, лауреата Пулицеровской премии Сеймура Херша, взрывчатку заложили водолазы ВМС США, а ВМС Норвегии впоследствии активировали её. 

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Москве видят «глухую стену нежелания» разбираться с произошедшим терактом.



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