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Байден заявил, что пока не решил, рассекречивать ли разведданные о генезисе COVID-19

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Американский лидер Джо Байден заявил, что ещё не принял решение подписывать ли законопроект, обязывающий администрацию США рассекретить материалы о происхождении COVID-19.

Об этом пишет РИА Новости.

«Я пока не принял такого решения», — сказал Байден, говоря о подписании законопроекта.

Как сказано в материале, американские спецслужбы не пришли к однозначному мнению о происхождении коронавируса и рассматривают две версии — утечку из лаборатории в Китае или естественное заражение человека от животного.

Ранее палата представителей конгресса США приняла законопроект, который требует от администрации Байдена раскрытия разведданных о происхождении коронавируса.

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