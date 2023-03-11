Байден заявил, что пока не решил, рассекречивать ли разведданные о генезисе COVID-19
Об этом пишет РИА Новости.
«Я пока не принял такого решения», — сказал Байден, говоря о подписании законопроекта.
Как сказано в материале, американские спецслужбы не пришли к однозначному мнению о происхождении коронавируса и рассматривают две версии — утечку из лаборатории в Китае или естественное заражение человека от животного.
Ранее палата представителей конгресса США приняла законопроект, который требует от администрации Байдена раскрытия разведданных о происхождении коронавируса.