США и ЕС объявили о начале работы над соглашением о критически важных полезных ископаемых

США и Евросоюз запускают переговоры с целью подготовки соглашения о критических важных полезных ископаемых, которые используются главным образом для производства аккумуляторов электромобилей.

Об этом сказано в совместном заявлении американского лидера Джо Байдена и главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, принятое по итогам их встречи в Вашингтоне.

Как передаёт заявление ТАСС, данное соглашение будет способствовать достижению общих целей США и ЕС в отношении увеличения объёмов добычи полезных ископаемых и расширения доступа к источникам критически важных полезных ископаемых.

Кроме того, по словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, ЕС надеется договориться с США о возможности доступа европейских компаний к помощи в рамках Акта о снижении инфляции.