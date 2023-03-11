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ЕС надеется согласовать с США доступ европейских компаний к Акту о снижении инфляции

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Европейский союз надеется договориться с Соединёнными Штатами о возможности доступа европейских компаний к помощи в рамках Акта о снижении инфляции.

Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен по итогам встречи с американским лидером Джо Байденом.

«Сегодня договорились, что мы будем работать по поводу критического сырья, которое произведено или переработано в ЕС, чтобы [у компаний по его производству] был такой же доступ к американскому рынку, как если бы они добывали или производили это сырьё в США», — цитирует её ТАСС.

Она также упомянула договорённость вести диалог о том, чтобы стимулы для зелёной экономики «по обе стороны Атлантики были одинаковыми».

Ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что США намерены избежать торгового соперничества с Евросоюзом в области чистой энергетики и зелёных технологий.

Министр по внешней торговле Швеции Йохан Форселл заявил, что акт о снижении инфляции в США противоречит нормам Всемирной торговой организации (ВТО).

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