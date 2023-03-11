ЕС надеется согласовать с США доступ европейских компаний к Акту о снижении инфляции
Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен по итогам встречи с американским лидером Джо Байденом.
«Сегодня договорились, что мы будем работать по поводу критического сырья, которое произведено или переработано в ЕС, чтобы [у компаний по его производству] был такой же доступ к американскому рынку, как если бы они добывали или производили это сырьё в США», — цитирует её ТАСС.
Она также упомянула договорённость вести диалог о том, чтобы стимулы для зелёной экономики «по обе стороны Атлантики были одинаковыми».
Ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что США намерены избежать торгового соперничества с Евросоюзом в области чистой энергетики и зелёных технологий.
Министр по внешней торговле Швеции Йохан Форселл заявил, что акт о снижении инфляции в США противоречит нормам Всемирной торговой организации (ВТО).