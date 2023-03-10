Глава Минэнерго США: Вашингтон не хочет торгового соперничества с ЕС в чистой энергетике

США намерены избежать торгового соперничества с Евросоюзом в области чистой энергетики и зелёных технологий.

Об этом заявила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм в интервью газете Financial Times.

По её словам, в настоящее время стороны работают над заключением нового соглашения «в стиле свободной торговли» в области экологически чистых технологий.

«Мы не хотим видеть никакого торгового соперничества и обсуждаем с нашими коллегами из ЕС, как мы можем сделать соглашение выгодным для всех», — заявила Грэнхолм.

Ранее министр по внешней торговле Швеции Йохан Форселл заявил, что акт о снижении инфляции в США противоречит нормам Всемирной торговой организации (ВТО).

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС даст ответ на акт США о снижении инфляции в феврале или в марте.