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Глава Минэнерго США: Вашингтон не хочет торгового соперничества с ЕС в чистой энергетике

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США намерены избежать торгового соперничества с Евросоюзом в области чистой энергетики и зелёных технологий.
Глава Минэнерго США: Вашингтон не хочет торгового соперничества с ЕС в чистой энергетике
  • AP

Об этом заявила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм в интервью газете Financial Times.

По её словам, в настоящее время стороны работают над заключением нового соглашения «в стиле свободной торговли» в области экологически чистых технологий.

«Мы не хотим видеть никакого торгового соперничества и обсуждаем с нашими коллегами из ЕС, как мы можем сделать соглашение выгодным для всех», — заявила Грэнхолм.

Ранее министр по внешней торговле Швеции Йохан Форселл заявил, что акт о снижении инфляции в США противоречит нормам Всемирной торговой организации (ВТО).

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС даст ответ на акт США о снижении инфляции в феврале или в марте.

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