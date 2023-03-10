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Конгрессмен: США желают России «не слишком тяжёлого» поражения в украинском конфликте

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США добиваются для России «не слишком тяжёлого» поражения в украинском конфликте, заявил член палаты представителей, демократ от штата Массачусетс Сет Мултон.
Конгрессмен: США желают России «не слишком тяжёлого» поражения в украинском конфликте
  • AP
  • © Evgeniy Maloletka

Он отметил, что не знает, будет ли хорошо для мировой стабильности падение российского правительства.

«Поэтому, говорить о том, что мы желаем России позорного поражения и падения всего правительства, это не то, чего мы в действительности хотим», — приводит РИА Новости слова Мултона в рамках дискуссии в Институте Хадсона.

Политик добавил, что Вашингтон заинтересован в победе Украины, но при этом не хочет, чтобы «Россия проиграла слишком сильно».

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что прямое участие США в атаках на Крым спровоцирует военный конфликт с Россией.

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