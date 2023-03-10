Число жертв землетрясений в Турции достигло 48 тысяч
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Как пишет ТАСС, об этом заявил министр экологии и градостроительства страны Мурат Курум.
«В результате землетрясений в Кахраманмараше погибли, по последним данным, 47 932 человека», — сказал министр.
По его словам, 96,6% разрушенных в результате землетрясений зданий были возведены до 1999 года.
Ранее стало известно, что ущерб от землетрясений в Турции составляет примерно $80 млрд.
Сейсмолог кандидат физико-математических наук Анна Николаева прокомментировала в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию в Турции.