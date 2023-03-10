Сунак: Британия и Франция договорились провести обучение украинских морпехов
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«Мы договорились обучать украинских морских пехотинцев», — приводит РИА Новости слова Сунака на пресс-конференции по окончании франко-британского саммита.
Он отметил, что это необходимо для того, чтобы Украина достигла решительного превосходства на поле боя.
Ранее пленный украинский солдат Евгений Крикливый рассказал, что после обучения на военной базе Warcop в Великобритании его и других военных забросили на фронт без вооружения.