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Сунак: Британия и Франция договорились провести обучение украинских морпехов

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Британия и Франция договорились приступить к обучению украинских морских пехотинцев.
Сунак: Британия и Франция договорились провести обучение украинских морпехов
  • AP
  • © Kin Cheung

«Мы договорились обучать украинских морских пехотинцев», — приводит РИА Новости слова Сунака на пресс-конференции по окончании франко-британского саммита.

Он отметил, что это необходимо для того, чтобы Украина достигла решительного превосходства на поле боя.

Ранее пленный украинский солдат Евгений Крикливый рассказал, что после обучения на военной базе Warcop в Великобритании его и других военных забросили на фронт без вооружения.

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