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Рябков заявил, что Россия и США продолжают обсуждение вопроса обмена заключёнными

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Замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью RT Arabic заявил о продолжении обсуждения обмена заключёнными между Москвой и Вашингтоном.
Рябков заявил, что Россия и США продолжают обсуждение вопроса обмена заключёнными
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Что касается обмена заключёнными по специализированным каналам — продолжается рассмотрение соответствующих вопросов», — сказал дипломат.

Адвокат осуждённого в США россиянина Александра Винника Дэвид Ризк ранее допустил, что его подзащитного могут рассмотреть в качестве кандидата на будущий обмен заключёнными между Россией и Соединёнными Штатами.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказывал, что Винник жалуется на недостаточное питание в тюрьме, его также лишили права встретиться со священником. 

Винник был арестован в Греции летом 2017 года по запросу США. Американские власти обвинили его в отмывании денег через биржу криптовалют.

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