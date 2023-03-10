Рябков заявил, что Россия и США продолжают обсуждение вопроса обмена заключёнными

Замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью RT Arabic заявил о продолжении обсуждения обмена заключёнными между Москвой и Вашингтоном.

«Что касается обмена заключёнными по специализированным каналам — продолжается рассмотрение соответствующих вопросов», — сказал дипломат.

Адвокат осуждённого в США россиянина Александра Винника Дэвид Ризк ранее допустил, что его подзащитного могут рассмотреть в качестве кандидата на будущий обмен заключёнными между Россией и Соединёнными Штатами.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказывал, что Винник жалуется на недостаточное питание в тюрьме, его также лишили права встретиться со священником.

Винник был арестован в Греции летом 2017 года по запросу США. Американские власти обвинили его в отмывании денег через биржу криптовалют.