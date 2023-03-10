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Кабмин Греции: железнодорожное сообщение в стране могут возобновить в конце марта

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Железнодорожное сообщение в Греции после аварии может возобновиться в конце марта, сообщил представитель правительства Яннис Иконому.
Кабмин Греции: железнодорожное сообщение в стране могут возобновить в конце марта
  • AP
  • © Thanassis Stavrakis

«Госминистр представил неотложные меры по возобновлению работы железнодорожного транспорта в стране с конца марта 2023 года с повышенными гарантиями безопасности», — цитирует его РИА Новости.

Ранее железнодорожники в Греции продлили забастовку в связи с железнодорожной катастрофой.

Грузовой и пассажирский поезда столкнулись в Греции.

Позже сообщалось, что число жертв столкновения поездов в Греции возросло до 57.

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