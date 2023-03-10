Кабмин Греции: железнодорожное сообщение в стране могут возобновить в конце марта
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«Госминистр представил неотложные меры по возобновлению работы железнодорожного транспорта в стране с конца марта 2023 года с повышенными гарантиями безопасности», — цитирует его РИА Новости.
Ранее железнодорожники в Греции продлили забастовку в связи с железнодорожной катастрофой.
Грузовой и пассажирский поезда столкнулись в Греции.
Позже сообщалось, что число жертв столкновения поездов в Греции возросло до 57.