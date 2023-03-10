Захарова прокомментировала отказ Зеленскому выступить на церемонии вручения «Оскара»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала получение украинским лидером Владимиром Зеленским второй год подряд отказа в выступлении на церемонии вручения премии «Оскар».

«Вот же подлецы. Зеленскому не то, что выступать надо на церемонии вручения Оскара, ему пора саму премию дать за исполнение главной роли в американском сериале ужасов», — написала она.

По словам Захаровой, Зеленскому удалось гиперреалистично воплотить «зависимого от Вашингтона и препаратов монстра» в отличие от президента Голобородько в «Слуге народа».

Ранее Variety со ссылкой на источники сообщало, что Зеленский второй раз подряд получил отказ в выступлении на церемонии вручения премии «Оскар».

В академии отказались комментировать ситуацию.

В феврале сообщалось, что Зеленский не выступит с обращением на музыкальном фестивале в итальянском Сан-Ремо.